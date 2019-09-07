شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحذر من توقف تنفيذ المشروعات بحجة الموارد المالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القائمين على تنفيذ المشروعات بعدم التوقف عن الأعمال بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، رغم إدراجها بخطط التنفيذ، وسرعة إنجازها في المواعيد المقررة، وطالب خلال تفقده مستشفى سمالوط النموذجي، بإجراء تحريك المقابلات المالية من بنود إلى أخرى لاستكمال الأعمال دون توقف.
جاء ذلك بعدما فوجئ رئيس الوزراء، خلال جولة بمستشفى سمالوط، بتوقف العمل بحجة حصول العمال على إجازة وعدم توافر اعتمادات مالية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال جولة لمستشفى المنيا للتأمين الصحي، على توفير عوامل الأمان أثناء تنفيذ المنشآت الخدمية للحفاظ على صحة المواطنين، وقام بفحص أعمال الكهرباء المتعلقة بتطوير قسم العمليات داخل المستشفى.
وخلال تفقده شارع مصر لتشغيل الشباب، طالب رئيس الوزراء بتوفير مقاعد كافية للمترددين على المشروع وتوفير فرص عمل أكثر للشباب مع توحيد الشكل العام للمقاعد والمشروعات.
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