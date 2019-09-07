شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طعن طالبة الـ7% في الثانوية العامة إلى 16 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة «الدائرة الثانية»، السبت، طعن التزوير المقدم من الطالبة سمر السيد على عبدربه، التي حصلت على 7٪ في الثانوية العامة بمجموع 29 درجة من 410 درجة، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

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ترأس الجلسة المستشار أحمد عبدالسلام، نائب رئيس محكمة القضاء الإدارى، وقدم أحمد على جمال الدين، محامي الطالبة، لهيئة المحكمة شواهد الطعن بالتزوير وطالب بإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي لمطابقة خط الطالبة مع كراسات الإجابة.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت نتيجة الثانوية العامة، يوليو الماضي، وحصلت «سمر» على 29 درجة من إجمالي درجات 410، بنسبة 7% فقط، ووفقا للاستمارة الرسمية فقد حصلت على «صفر» في اللغة العربية، و12.5 في الإنجليزي، ودرجة واحدة في الفرنساوي، و5.5 في الأحياء، و6 في الجيولوجيا، 3 في الكيمياء، بإجمالي 29 درجة، بالإضافة إلى صفر في الدين.

أقام ولي أمر الطالبة الدعوى رقم 22868 لسنة 41 ق ضد وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام، ورئيس كنترول النقل بمدرسة الثانوية بنات إدارة السنبلاوين التعليمية بصفتهم، للمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية.