شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المعهد الدولي للتعليم «IIE» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وفدا من المعهد الدولي للتعليم «IIE» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ضم المدير الإقليمي للشرق الأوسط، سوزان سيلفز، ومديرة البرامج بالمعهد، نيفين جاد المولى.

قال «السعيد» إن اللقاء يأتي في إطار سياسة الجامعة للانفتاح على العالم وبحث مشاركة الجامعة في تحالف يتكون من 4 إلى 5 جامعات حكومية وخاصة للاستفادة من المنح التي يقدمها المعهد لطلاب الثانوية العامة والممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» خلال برنامج يستمر 10 سنوات حتى 2030.

وأضاف أن البرنامج يمول 500 منحة دراسية للطلاب المصريين بالجامعات المصرية خلال تلك الفترة، موزعة على جامعات التحالف للحصول على درجة البكالوريوس لبرامج الساعات المعتمدة والتي تدرس باللغة الإنجليزية بكليات الجامعة خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والمياه بالكليات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرنامج يوفر فرصا لتدريب الطلاب بالجامعات الأمريكية لمدة فصل دراسي، وسيوفر برنامجا لدراسة اللغة الإنجليزية، ويعمل البرنامج على توفير فرص التعاون بين المؤسسات التي تعمل في مجال التعليم، مضيفا أنه خلال اللقاء تم استعراض تاريخ جامعة بنها وتصنيفها وبرامجها الدراسية وكلياتها المعتمدة.