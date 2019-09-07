شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، يرافقه ٤ وزراء، هم النقل والتنمية المحلية، الاستثمار، التجارة والصناعة، بزيارة لمحافظة المنيا، استقبله خلالها المحافظ اللواء قاسم حسين، وعدد من النواب، وتابع خلالها معدلات تنفيذ المشروعات القومية.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها محور سمالوط على النيل ضمن 6 محاور، تقوم وزارة النقل بتنفيذها ويضم المشروع ٣ كباري على النيل والسكك الحديدية وترعة الإبراهيمية، بطول ٢٤ كيلومترا وعرض ٢١ مترا وبتكلفة ١،٤ مليار جنيه.

شدد رئيس الوزراء على تنفيذ مشروع محور سمالوط في المواعيد المحددة، والالتزام بالجدول الزمني، وعقب ذلك يقوم رئيس الوزراء بتفقد المرحلة الأخيرة لمستشفى سمالوط بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه، كما يقوم بافتتاح مشروع شارع مصر لتشغيل شباب الخريجين، ثم تفقد العمل بمستشفى التأمين الصحي، ضمن مشروع تطوير العمل وتنفيذ المنظومة الجديدة، وبعد استكمال الجولة يعقد مؤتمرا بقاعة المؤتمرات شرق النيل، ثم زيارة للمنطقة الصناعية لافتتاح مجمع الصناعات، ومركز خدمة المستثمرين، ثم افتتاح مصنع مؤسسة مصر الخير.

رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا

رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا

رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا