شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفوز بعضوية تحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفدًا ضم كلًا من الدكتورة رحاب محمود، مدير معهد كونفوشيوس، والدكتور أسامة شلبية، رئيس قسم الفلك بكلية العلوم، ومدير مركز علوم الفضاء بالجامعة، والدكتور هيمن متولي، أستاذ الفلك بكلية العلوم، للمشاركة في المؤتمر العام لتحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء والمعروف اختصارا باسم «برايا»، الذي عقد في جامعة ميلانو التقنية في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر الجاري.

وأعلن «الخشت» فوز جامعة القاهرة بعضوية تحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء، وتسلمه درع العضوية وبدء المشاركة الفعلية بأنشطة أعضاء التحالف والتعاون العلمي بينها. كما أعلن رئيس جامعة القاهرة اختيار الجامعة لإعداد الخطة الإستراتيجية للتحالف، فضلًا عن ترشيح استضافة الجامعة للمركز الإقليمي للتحالف (الشرق الأوسط وأفريقيا)، ووضع جامعة القاهرة على رأس القائمة لاستضافة المؤتمر العام للتحالف لعام 2020.

وقال «الخشت» إن مشاركة جامعة القاهرة في هذا التحالف تأتي في إطار دور الجامعة الريادي؛ وبما تمتلكه من أعرق مدرستين أكاديميتن في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وهما قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم، وقسم هندسة الفضاء والطيران بكلية الهندسة، مؤكدًا أن دخول مصر عصر الفضاء واستخداماته السلمية لم يعد رفاهية بل ضرورة حتمية ومسألة أمن قومي، خاصة مع دخول وكالة الفضاء المصرية حيز التنفيذ، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية وإسهاماتها في التنمية المستدامة.

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وأكد أن عضوية الجامعة بهذا التحالف سوف تدعم بشكل كبير الحصول على الشراكات وتبادل الخبرات والمشروعات البحثية والتطبيقية والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه تعزيز مكانة جامعة القاهرة ورفع ترتيبها بين جامعات العالم، علاوة على المشاركة في البرامج الدولية بفرع الجامعة الدولي.

من جهة أخرى، تمت مباحثات حول إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة روما الإيطالية للبدء بمشروع القمر الصناعي للجامعة، ضمن سلسلة أقمار النانو ستالايت التعليمية البحثية، لإعداد كوادر من شباب الطلاب في هذا المجال المتقدم لخدمة أهداف التنمية الشاملة للدولة.

يذكر أنه تم تأسيس تحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء، رسميًا في مدينة شيان الصينية في أبريل 2017، ويتكون من عدد كبير من الجامعات ومعاهد البحوث، والمؤسسات الأكاديمية، خاصة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران. وقد بدأ التحالف من قبل جامعة نورث وسترن للعلوم التطبيقية «NPU» بالصين، والجمعية الصينية للملاحة الفضائية.

وتتمثل رسالة تحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء، في تعزيز التعاون الدولي في مجال علوم تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها. وينصب التركيز على تعزيز التعاون الجوهري بين أعضاء «BRAIA» في البحث العلمي وزراعة المواهب ونقل المعرفة. ويضم التحالف الآن 63 عضوًا، من21 دولة ممثلة في 56 جامعة و4 معاهد بحوث و3 مؤسسات أكاديمية من دول مختلفة، مثل الصين وأمريكا ومصر وأستراليا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وباكستان وروسيا وإسبانيا وماليزيا وأوكرانيا وبريطانيا ودول أخرى على طول طريق الحرير.