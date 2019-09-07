شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: هناك توجيهات من الرئيس بإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، لتوفير خدمة الصرف الصحي لأهالينا بالصعيد، موجهًا بتنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازى مع تنفيذ محطات الصرف حتى يستفيد بها المواطنون بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأوضح وزير الإسكان، خلال تفقده، السبت، يرافقه محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، مشروع الصرف الصحي بمركزى المنشأة والعسيرات، أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا 4 مشروعات لصرف صحى الحضر بمحافظة سوهاج، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه، وتشمل، مشروع صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة، ومشروع صرف صحي مدينة ساقلته، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع صرف صحي دار السلام (شاملاً المعالجة والشبكات والروافع)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع خط السير النهائي لمحطة معالجة صرف صحى جهينة والمراغة، بتكلفة 85 مليون جنيه، موضحاً أنه بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات يكون تم تغطية كامل الحضر بالمحافظة بخدمات الصرف الصحى.

وأضاف «الجزار» أنه فيما يتعلق بصرف صحى المناطق الريفية بمحافظة سوهاج، فإنه جارٍ الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لأكثر من 30 ألف مواطن بما نسبته 1 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وجار توصيل خدمات الصرف الصحى لحوالى مليون و172 ألف مواطن، بما نسبته 35 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف نحو 532 ألف نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 16 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.