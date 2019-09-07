شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة صرف صحي المنشأة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، السبت، يرافقه محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، الأعمال الإنشائية لمحطة صرف صحي (المنشأة- أولاد حمزة)، بمركز ومدينة المنشأة.

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واستمع وزير الإسكان ومحافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المشروع من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 19 فدانا، ويخدم 450 ألف نسمة من أهالي مدينة المنشأة وقرية أولاد حمزة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 210 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن طاقة المحطة تصل إلى 35 ألف متر مكعب/ يوم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة التنفيذ بالمحطة بلغت 80%، وسيتم افتتاحها آخر العام الحالي، مضيفاً أن المحطة تشمل 6 محطات رفع، و3 محطات معالجة، لتخدم المواطنين بالمنطقة.

رافق المحافظ ووزير الإسكان، خلال الجولة، كل من المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز التعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس برهوم عبده، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المنشأة.

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحى بالمنشأة