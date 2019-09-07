صور.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال باليوبيل الفضى لراهبتين بمصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم القداس الإلهى الاحتفالى لراهبات يسوع و مريم القبطيات بمناسبه اليوبيل الرهبانى الفضى للأختين ايڤيت بخيت وكريستين مظهر تحت شعار "تعظم نفسى الرب و تبتهج روحى بالله مخلصى " لو 1 : 46 ،47".
حضر القداس الأنبا توماس عدلى مطران ايبارشيه الجيزة و الفيوم و بنى سويف و عدد من الآباء الكهنة و الراهبات أعضاء الرهبنه و ذلك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة .
خلال القداس الاحتفالى هنأ البطريرك الأخوات الراهبات جميعا وأصحاب اليوبيل الفضى و شاكر لله على الأعوام التى مضت "25 عامًا" فى خدمة الرب منذ النذور الأولى لهن مؤكدا على أهمية دور الراهبات فى الخدمة و الكنيسة.
وقال البطريرك:"اعلموا أن المحبة والرجاء و الفرح هما الأساس للخدمة و ثقوا دوما فى الرب فهو معكما " ثم هنأهما بمناسبة اليوبيل الفضى متمنيا لهما دوام الاثمار حتى اليوبيل الذهبى وبعده" .
اختتم القداس الاحتفالى بإعطاء البركة الرسولية و تهنئة الجميع و التقاط الصور التذكارية
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