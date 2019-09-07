شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة جمهورية فنلندا السابقة تهنئ مصر لتوجيه الإصلاح لمنظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تارجا هالونن، رئيسة جمهورية فنلندا السابقة ورئيس جامعة هلسنكى إنها سبق وأن جاءت إلى القاهرة عام 1996 عندما كانت طالبة، موضحة أنها سعيدة بوجودها فى منتدى للتعليم والتعاون من أجل التعليم وأيضا التعاون المثمر بين البلدين.

وأشارت تارجا هالونن، خلال فاعليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم فى القاهرة اليوم السبت، إلى أن التعليم الجيد هو أساس نجاح وتقدم الدول، موجه التهنئة لمصر لتوجيه الإصلاح لمنظومة التعليم، لافتة إلى أن بلدها قامت باصلاح منظومة التعليم فى السبعينيات بتوفير تعليم جيد للجميع بشكل مجانى، وتعليم دولة فنلندا حقق نجاحا كبيرا وقريب من المستويات العالمية.

وأضافت أن الإناث حققت نجاحا كبيرا فى الالتحاق بالتعليم، مقارنة بالذكر، فالتعليم مسألة مهمة ومليئة بالتحديات فالمستقبل يمكن تحديدة بنوعية التعليم الجيد.

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وتابعت رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، أنه من المهم أن تكون لدى الجميع فرصة لتوسيع فرصة التعليم والتعلم لفتح فرص جديدة للحصول على الوظائف، مؤكدة أن هناك جهود تبذل من أجل فتح المجال فى التعليم العالى.

وأوضحت رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، أن هناك مجهودات بذلت فى دولة فنلندا لتعليم الاطفال فى سن مبكر بدلا من تلقيهم التعليم فى السابعة من عمرهم، مضيفة أن فنلندا وصلت إلى أهم 6 دول فى مجال التعليم على مستوى العالم، مشيرة إلى أن فنلندا تود أن تتعاون مع دول العالم من خلال نظامها التعليمى والاقتصادى فى مجال التعليم الفنى .

وتابعت:"أنها مهتمة بما بدأته مصر فى مجال إصلاح منظومة التعليم المصرى، ومهتمة بالتطلع على ما قامت به مصر من إصلاح فى منظومة التعليم".

ويحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى،واللواء يسرى عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية ودينا برعى مستشار الوزير للتقويم ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة ورضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.