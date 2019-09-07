شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا اكليمندس يرسم شمامسة جدد لكنيسة مارجرجس بألماظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة. وخلاله قام برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها كشمامسة برتبتى " إبصالتس وأغنسطس"، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وأعداد كبيرة من شعب المنطقة. يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثانى أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجارى، والذى استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت بقداسات عيد العذراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنبا اكليمندس يرسم شمامسة جدد لكنيسة مارجرجس بألماظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.