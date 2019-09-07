صور.. رئيس شركة السكة الحديد للخدمات يتابع أعمال النظافة بمحطة بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة محطة قطارات بورسعيد لمتابعة أعمال نظافة المحطة وقطارات خط القاهرة ـ بورسعيد، حيث فاجئ العاملين بالمحطة وتابع مدى إلتزامهم. ووجه رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد، مديرة الموقع باستمرار أعمال النظافة على مدار الـ 24 ساعة، وعدم التهاون فى نظافة المحطة، مع وضع صناديق قمامة على أرصفة المحطة من التى تم تطويرها حديثا للحفاظ على نظافة المحطة وشكلها الحضارى.









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