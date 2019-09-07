شكرا لقرائتكم خبر عن 388 مصريا من ليبيا ووصول 136 شاحنة عبر منفذ السلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 388 مصريا، بينهم 299 سافروا بصورة شرعية و89 بصورة غير شرعية، كما وصلت 136 شاحنة من الجانب الليبي، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة - في بيان اليوم،السبت، "إنه أنهى إجراءات سفر 940 شخصا عبر المنفذ، منهم 62 مصريا و878 ليبيا"، موضحًا أنه أنهى إجراءات وصول 136 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.