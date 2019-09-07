شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مستشفى المنيا للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا، مستشفى المنيا للتأمين الصحى، واستمع لشرح تفصيلى حول سير العمل بالمستشفى، كما تفقد رئيس الوزراء عمليات التطوير بدور العمليات. Advertisements وقال مسئول المستشفى، أن عدد سكان محافظة المنيا 6 مليون، ويتمتع 3 مليون منهم بخدمات التأمين الصحى . كان رئيس الوزراء، قد تفقد أعمال تنفيذ محور سمالوط، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مستشفى المنيا للتأمين الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.