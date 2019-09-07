جامعة الأزهر تعين مسئولا للتعاون الدولى وبرامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، قرارًا بتكليف الدكتور محمد منصور سعد فرج، الأستاذ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مسئولا للتعاون الدولى وبرامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى لجامعة الأزهر.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن منصور تدرج فى التعليم الأزهرى حتى حصل على بكالوريوس فى علوم الميكروبيولوجى من قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية علوم بنين الأزهر، بتقدير “ممتاز مع مرتبة الشرف” عام 2000، ثم حصل على الماجستير فى الميكروبيولوجى تخصص علم الفيروسات عام 2005.

وسافر إلى ألمانيا والتحق بوحدة الفيروسات والمناعة بمركز أوتومايرهوف بجامعة هيدلبرج الألمانية من نوفمبر 2006 وحتى ديسمبر 2008، ثم التحق بوحدة المناعة والبحوث بمركز أبحاث السرطان الألمانى [DKFZ] بجامعة هيدلبرج من يناير 2009 إلى يناير 2011، وحصل على الدكتوراة فى علوم الميكروبيولوجى تخصص الفيروسات والمناعة من جامعة هيدلبرج بألمانيا عام 2011.

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حصل منصور على مهمة علمية عمل خلالها فى وحدة الفيروسات والمناعة بجامعة ريغنسبورج - ألمانيا لمدة عام.

يشغل منصور عددا من المناصب المهمة، منها عضو المكتب الفنى لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وعضو الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بجامعة الدول العربية، وعضو فريق البحث العلمى بمستشفى أورام الأطفال 57357، وأستاذ زائر لجامعة هارفارد الأمريكية، والمنسق العام لمكتب “تيكو” الأزهر، وأيضا عضو فريق إعداد الخطة البحثية الخمسية للجامعة 2019-2024، كما انه عضو للجمعية المصرية للفيروسات وعضو الرابطة لخريجى ألمانيا فى مصر.

حصل منصور على العديد من المشاريع البحثية عمل خلالها باحث رئيسى لهذه المشاريع كما عمل مشرفا على مشاريع الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى للجامعة.

أشرف منصور وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة داخل جامعة الأزهر وخارجها من الجامعات الأخرى، وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة، وقد اختير مراجعًا ومحررا مساعدا للعديد من المجلات العلمية والمتخصصة.