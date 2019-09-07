شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن ترقية 246 معلم لاجتيازهم دورة الأكاديمية المهنية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للشئون الوظيفية عن ترقية 246 من معلمى الأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين، للوظيفة الأعلى "وظائف مختلفة"، واستوفوا الشروط والضوابط التى نص عليها القانون رقم (156) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وكان وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، قد اعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهر الشريف فى يوليو الماضي، وشملت ترقية 61570 معلمًا ومعلمةً بنسبة تصل إلى 40% من عدد المعلمين العاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين.

كما تم إجراء حركة الترقية للوظيفة الأعلى لعدد 2554 للسادة المعلمين الذين استوفوا الشروط والضوابط التى نص عليها القانون، وتم إضافتهم لقواعد البيانات.

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وتضمنت قرارات الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم؛ وهي: أن يكون على رأس العمل، وإتمام المدة اللازمة للترقية وهى خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التى حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل: بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.

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