شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الدراسة فى معهد العلوم الصحية بسوهاج العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم السبت قرار وزارة التعليم العالى والذى نص على بدء الدراسة فى المعهد العالى للعلوم الصحية والتطبيقية بسوهاج والتابعة للجمعية الخيرية للموارد البشرية العام الدراسى المقبل 2019/2020. وجاء فى القرار أن المعهد يطبق الخطط والمناهج المعتمدة من لجنة قطاع العلوم الصحية.

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