الإسكان: 3 مليارات جنيه إجمالى الاستثمارات بسوهاج الجديدة حتى يونيو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تفقدهما لمحطة صرف صحى المنشأة وأولاد حمزة، انتقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، ومرافقوهم، لتفقد المستشفى الجامعى ومستشفى الأورمان بمدينة سوهاج الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذه المشروعات الطبية سترفع من مستوى الخدمات الصحية بمحافظة سوهاج بشكل عام.
وأوضح الوزير أن إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة بخطة العام المالى 2019/ 2020، تقدر بحوالى 579 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الاستثمارات بالمدينة حتى 30/6/2019، 3 مليارات و40 مليون جنيه، وتم تخصيص 360 فداناً بالمدينة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وجارٍ تخصيص 95 فداناً أخرى لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.
وقال وزير الاسكان، جارى تنفيذ مشروع مستشفى الجامعة بمساحة 8.56 فدان وبها 200 سرير، وبلغت نسبة الإنجاز 55%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، ومشروع مستشفى الأورمان بمساحة 6.61 فدان، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2020.
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