رئيس الوزراء يتفقد متحف إخناتون بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مشروع متحف إخناتون فى المنيا، مستمعا لشرح تفصيلى حول المتحف وسير العمل به. Advertisements تصل تكلفة المرحلة الأولى للمتحف 50 مليون جنيه، والمرحلة الثانية 55 مليون جنيه، والثالثة 40 مليون جنيه، وتم تشييد المتحف على شكل هرمى بارتفاع 54 مترا.

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