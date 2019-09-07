شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 250 كيلو بانجو داخل مخزن فى القنطرة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق، من ضبط مخزن مخدرات، بداخله 250 كيلو من نبات البانجو بالظهير الصحراوى لقرية الأبطال بالقنطرة شرق قناة السويس.

كان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة القنطرة شرق مفادها، وجود مخزن سرى للمواد المخدرة بالظهير الصحراوى لقرية الأبطال دائرة المركز.

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