شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 250 كيلو بانجو داخل مخزن فى القنطرة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق، من ضبط مخزن مخدرات، بداخله 250 كيلو من نبات البانجو بالظهير الصحراوى لقرية الأبطال بالقنطرة شرق قناة السويس.
كان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة القنطرة شرق مفادها، وجود مخزن سرى للمواد المخدرة بالظهير الصحراوى لقرية الأبطال دائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القنطرة شرق من مداهمة المخزن، وضبط بداخله 96 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 كيلو جرام .
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارى التحرى حول مالك المخزن، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
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