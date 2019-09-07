شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و8 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها الحكم بالمؤبد على بديع والبلتاجى والعريان و8 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

المؤبد لـــ بديع والبلتاجى والعريان و8 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان و8 متهمين اخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

رئيس الوزراء يتفقد شارع مصر بالمنيا ويوجه بتخصيص مقاعد ثابتة للمواطنين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا، شارع مصر، والذى يتضمن عربات طعام صغيرة ومحلات تجارية.

انقضاء الدعوى لـ"مرسى" بـ"اقتحام الحدود" لوفاته والقاضى: حسابه عند ربه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لوفاته.

صحة المنيا: مستشفى سمالوط النموذجى يتكون من 4 طوابق على مساحة 9630م2

خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجى.

Advertisements

فيديو.. رئيس الوزراء عن غياب عمال مستشفى سمالوط النموذجى: "فين الشغل؟"

انتقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمستشفى سمالوط النموذجى، غياب العمال بالمستشفى، موجهًا حديثه للمسئول عن تنفيذ المستشفى قائلا: "إيه ده.. فين العمال.. فين الشغل.. اليوم بيفرق فى العمل وده مش منظر مستشفى تم الانتهاء من 80% منها".

المستشار محمد شيرين فهمى: جماعة الإخوان خططت مع حركة حماس على اقتحام السجون

قال المستشار محمد شيرين فهمى، أن جماعة الإخوان الإرهابية خططت مع الجناح العسكرى لحركة حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، موضحة أن جماعة الإخوان انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 فى المظاهرات واشتبكت مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى.

صور.. إحباط تهريب 500 طربة حشيش بالقاهرة والجيزة

واصلت أجهزة الأمن الضربات الأمنية الناجحة ضد المتاجرين فى المواد المخدرة، حيث نجحت فى ضبط تشكيلين عصابيين بحيازتهما 500 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى سمالوط النموذجى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال زيارته لمحافظة المنيا ، مستشفى سمالوط النموذجى

رئيس الوزراء: كوبرى سمالوط بالمنيا يحدث تنمية ويخفف عن المواطنين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم السبت بتفقد محور كوبرى سمالوط الذى يتم تنفيذه حالياً على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.