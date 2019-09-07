شكرا لقرائتكم خبر عن انقضاء الدعوى لـ"مرسى" بـ"اقتحام الحدود" لوفاته والقاضى: حسابه عند ربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لوفاته.

وقال المستشار محمد شيرين فهمى فى كلمته، "المتهم محمد مرسى وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، ومن أبشع المظاهر أن تأتى الاساءة للوطن على يد من ينتمون له اسما، فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء فى خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار".

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".













Advertisements















































