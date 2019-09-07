ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين بالدرب الأحمر لقيامها بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار.
كانت معلومات وتحريات المقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، أفادت بقيام شخصان صاحب ورشة نجارة، وآخر صاحب معرض رخام بأعمال حفر بقصد تنقيب عن الأثار داخل الورشة المشار إليها كائنة بدائرة القسم.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.
بالانتقال والفحص تمكن الرائد عبد الرحمن عاشور، معاون المباحث، من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة ملك الأول، وعُثر بداخلها على حفرة (قطرها 2,5 متر بعمق 3 متر، أدوات تنقيب "فأس- كوريك - أزمة حديدية - غلق جلد - جاكوش - قدوم - أجنة حديدية – 2سلك كهربائي").
وبمواجهتهما أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعميد هشام مرتضى، مأمور قسم الدرب الأحمر، إلى النيابة العامة.
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