شوارع الجيزة بدون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1929 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1651 مخالفة دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.

كما تم حجز 3 سيارات و7 "توك توك"، وضبط 15 موقفا عشوائيا، وتحرير 105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 56 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.