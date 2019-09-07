شرطة المرافق تتصدى لإشغالات الجيزة وتزيل 683 حالة تعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملات مكبرة تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين. شارك في الحملات ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. أسفرت الحملات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن رفع 683 حالة تعد متنوعة أبرزها 12 "غُرزة شاي" وإزالة 13 إعلانا بدون ترخيص و11 عربة يد.

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