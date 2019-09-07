ضبط 26 متهمًا بالاتجار في المخدرات و4 قطع سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 30 متهمًا بينهم 26 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 228 جرام حشيش، 256 قرصا مخدرا، و209 جرامات هيروين، 50 جرام بانجو و620 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط متهمين اثنين عُثر بحوزتهما على طبنجة عيار 9مم وفردي خرطوش محلي الصنع، وبندقية آلية و5 طلقات مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.