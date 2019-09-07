برلماني: مشروع قانون لإسقاط فؤائد القروض على الشباب المتعثرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، انتهاء إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وقال أبوطالب، في بيان، اليوم السبت: "تُعد البطالة واحدة من المشكلات التي تؤرق مصر قيادة وشعبًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب وانسداد فرص الأمل أمامهم لاسيما وأن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها".

وتابع عضو مجلس النواب: "لاشك يولي الرئيس السيسي عناية خاصة بشباب مصر ويسعى جاهدًا إلى تقديم كل الدعم لهمولم يتأخر لحظة في أي قرار أو إجراء يصب في صالح الشباب الذي يعول عليه كثيرًا في بناء مستقبل مصر".

وأشار إلى ما قامت به الحكومة الألمانية مؤخرًا من إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخضع لشروط ومعايير محددة ضمانًا لحق الدولة وقطع الطريق أمام المتحايلين.