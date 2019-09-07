الإعلان عن موعد إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

قال الدكتور ممدوح سلمان الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري لدى الصين إن اطلاق مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" هو خطوة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجال الفضاء، منوها بأن العلاقات المصرية الصينية شهدت تقدما مطردا وملحوظا في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وأشار سلمان - خلال حفل الإطلاق الرسمي لـ"مصر سات 2" في الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي المنعقد حاليا في ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والذى يختتم أعماله غدا الاحد - إلى أن العلاقات المصرية الصينية تم الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2014 تكللت بتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك للحزام والطريق في يناير عام 2016.

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من جهته، قال نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء "شي بينغ يان" " إن مشروع "مصر سات 2" يعد رمزا للعمق المتزايد للتعاون الصيني المصري، حيث تخطط الأكاديمية لإنشاء فريق إداري وفني مشترك للإسراع في إكمال المشروع.

وأكد يان أهمية تبادل التجارب والخبرات خلال المشروع، موضحا أن الجانب الصيني سينفذ تدريبات مع الجانب المصري في علوم وتكنولوجيا الفضاء، لدعم قدراته في هذا المجال، مما يضع أساسا متينا لمصر من حيث إدارة المركز وتنمية الصناعة الفضائية على المدى الطويل مستقبليا.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مشروع "مصر سات 2" بين مصر والصين في القاهرة شهر يناير الماضي، فيما من المقرر استخدام القمر الصناعي "مصر سات 2" في ارسال بيانات وصور فضائية للتطبيقات البيئية وتحديد المساحات الزراعية، فضلا عن التخطيط العمراني والأرصاد الجوية والإغاثة في حالات الكوارث.​