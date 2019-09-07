أخبار مصر | رئيس الوزراء عن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا: هتابع بنفسي شهريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء عن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا: هتابع بنفسي شهريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى التأمين الصحي بمحافظة المنيا واستمع إلى شرح عن المستشفى.

كما تفقد رئيس الوزراء غرف العناية المركزة بالمستشفى واستمع إلى شرح عن تطويرها وتفقد المرضى والأسرة بها وتفقد جهاز فيروس سي.

ووجه رئيس هيئة التأمين الصحي بضرورة إنهاء الاعمال بالتوقيتات المحددة قائلا لرئيس هيئة التأمين الصحي: "اي مشكلة تبلغني انا شخصيا علشان أحلها ولا داعي للتأخير أنا هتابع بنفسي بتقرير شهري لأهمية المستشفى للمواطنين".

وكان رئيس الوزراء قد تفقد قبل قليل الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.