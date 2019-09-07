أخبار مصر | وزير الشباب يفتتح المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 بشرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يفتتح المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 بشرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم فعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين يأتى في ظروف عالمية وإقليمية مختلفة تسعى فيها الدول العربية إلى استعادة استقرارها المنشود والحفاظ عليه، وتعمل جاهدة على بناء دُولها الوطنية على أسس جديدة ومختلفة تكون أكثر استجابة لتطلعات الأجيال الشابة القادمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تؤمن حكومة وشعبًا بأهمية الدور الذي تلعبه الحركة الكشفية والإرشادية في إعداد المواطن الصالح وتنشئته التنشئة الوطنية السليمة من خلال غرس روح التطوع وخدمة المجتمع، وبث قيم العمل الجماعي، والحفاظ على البيئة وكوكب الأرض بين سائر المنتمين لها.

وأشار "صبحي" إلى أن كافة أجهزة الدولة المصرية تحرص على توفير سبل الدعم للحركة الكشفية والإرشادية، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع جهود المنظمة الكشفية العالمية.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على الحرص على استضافة المنتديات والمؤتمرات الكشفية العربية والدولية التي تهتم بتجديد الحركة الكشفية وتطويرها، ومنها هذا المؤتمر الذي يعتبر السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي، والذي يشهد مناقشة قضايا هامة أبرزها خطة استراتيجية تنمية الحركة الكشفية في الوطن العربي للأعوام 2021-2023، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية، والتجهيز لتنظيم الأحداث الكشفية العالمية حتى عام 2023، وتدور محاوره الرئيسية حول دور الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العربي يتزامن مع جهود مستمرة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تمكين الشباب المصري وإطلاق قدراته في كافة المجالات بما يجعله القاطرة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ سيكون علامة فارقة في مسيرة الحركة الكشفية العالمية، مشيرا إلى توفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر الحالي، وتنظيم المؤتمر العالمي الـ 42 والمنتدى الكشفي الرابع عشر للشباب في مدينة شرم الشيخ في أغسطس 2020، وهو المؤتمر الأكبر في تاريخ الحركة الكشفية العالمية.

حضر فعاليات حفل الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وقيادات الحركة الكشفية العالمية والعربية والمصرية.