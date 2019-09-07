أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مستشفى سمالوط: "ده مش منظر.. لو في أزمة فلوس قولوا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مستشفى سمالوط: "ده مش منظر.. لو في أزمة فلوس قولوا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمستشفى سمالوط النموذجي، غياب العمال بالمستشفى، موجها حديثه للمسئول عن تنفيذ المستشفى قائلا: "فين العمال فين الشغل اليوم بيفرق فى العمل وده مش منظر مستشفى تم الإنتهاء من 80% منها".

وأضاف رئيس الوزراء، قائلا: "لو في اَي مشاكل بتواجهكم تبلغونا فورا.. لو في أزمة فلوس قولوا.. لكن المشهد ده لا يقبل.. أنا هتابع وكل شوية هسأل وأشوف معدلات التنفيذ".

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفى سمالوط العام قبل قليل واستمع إلى الشرح عن المستشفى وقد أكد المسئولين أنه تم إنجاز 80% من أعمال المستشفى.

وتقع المستشفى على طريق مصر أسوان الزراعي، شمال مدينة سمالوط، وفي موقع متميز، وتخدم المستشفى اكثر من 2 مليون نسمه من مراكز المحافظة شمالا وجنوبا حيث تضم المستشفى الجديدة أحدث الأجهزة والمعدات ومعامل التحاليل، وأجهزة الاشاعات الطبية، وكبار المتخصصين من جامعة المنيا.