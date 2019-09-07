أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، يرافقه عددا من الوزراء والمسؤولين أعمال انشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

يذكر أن الحكومة تنفذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق «الإصلاح الصحي» ضمن حزمة استعدادات الدولة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

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واستمع رئيس الوزراء لشرح لأعمال الإنشاء بتكلفة ٢٤٧ مليون جنيها، والتى بلغت نسبة تنفيذها ٨٨٪، والتى ستخدم ٧٣٣ ألف نسمة من أهالي المحافظة.

ويشتمل المشروع على إنشاء ٥ مباني تضم كافة الخدمات بالإضافة إلى مدرسة تمريض تضم ٦ فصول ومكتبة.

وتقع المستشفى على طريق مصر أسوان الزراعي، شمال مدينه سمالوط، وفي موقع متميز، وتخدم المستشفى أكثر من 2 مليون نسمه من مراكز المحافظة شمالا وجنوبا حيث تضم المستشفي الجديدة احدث الاجهزة والمعدات ومعامل التحاليل، وأجهزة الاشاعات الطبية، وكبار المتخصصين من جامعة المنيا.