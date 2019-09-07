أخبار مصر | رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى المنيا بتفقد محور كوبري سمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى المنيا بتفقد محور كوبري سمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدبولى يؤكد أهمية المشروع فى إحداث التنمية والتخفيف عن المواطنين

وزير النقل: ننفذ 7 محاور على النيل بتكلفة نحو 9٫5 مليارات جنيه

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا، اليوم، بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يتم تنفيذه حاليًا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

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وأشار وزير النقل إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتي في إطار قيام الوزارة بتنفيذ 7 محاور على النيل هي : محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط ، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9٫5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان " عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محوراً حراً.

وأوضح الوزير أنه تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا المحور يشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي : كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي.

وقال المهندس كامل الوزير: إن المحور يتكون من 47 عملاً صناعياً، حيث يشتمل المحور على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي ، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقاً؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأشار الوزير إلى أنه كان من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو 2020، ويتم تكثيف الأعمال للانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2019.