أخبار مصر | غدا.. انطلاق أعمال الدورة الثانية للمكتب الدائم لـ"المحامين العرب" بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق أعمال الدورة الثانية للمكتب الدائم لـ"المحامين العرب" بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب محامين مصر، في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد، التي تقام على مدى الأسبوع المقبل بالعاصمة الأردنية، عمان.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، ووفد نقابة المحامين المصريين، قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأشار عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان “المحكمة الجنائية الدولية وجرائم حرب الكيان الصهيوني” اليوم السبت.

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كما تنطلق أعمال المكتب الدائم للاتحاد صباح غدا الأحد، ومن المقرر مناقشة القضايا القومية، والمهنية، والتنظيمية.