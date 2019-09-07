أخبار مصر | "التربية والتعليم": دليل للمعلم لشرح المناهج الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التربية والتعليم": دليل للمعلم لشرح المناهج الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم المصري ليس مشكلته في التكنولوجيا ولكن في الثقافة المتوارثة لدى المتعلم لأن هناك ثقافة متوارثة تساعد الطالب على الحفظ فقط دون اكتساب مهارات ولكن نظام التقييم الجديد يغير طريقة تعلم الطالب من الحفظ إلى الفهم والمهارات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فاعليات المنتدى الفنلندي المصري للتعليم، أن الوزارة قيمت تجربة النظام الجديد للتعليم والذي تم تطبيقه قبل عام وأيضا تم إرسال معلمين إلى دولة اليابان لتدريبهم، مشيرة إلى أن هناك تقدم في ما تعلمه الطلبة في المدارس اليابانية تحديدا، مؤكدة أنه تم تدريب 3 ملايين طالب على النظام الجديد وسيصل هذا العدد إلى 5 ملايين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هناك دليل للمعلم يشرح المنهج الجديد، والوزارة لديها خطة طموحة جدا في تغيير المناهج خلال الفترة المقبلة لتسريع بناء المناهج، مضيفة أنه بحلول 2021 سيتم بناء المناهج لجميع الصفوف الدراسية في النظام الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك شراكات مع عدة وزارات لإدخال القضايا والتحديات البيئية في المناهج، إضافة إلى المفاهيم السياحية، مؤكدة أن الوزارة مهتمة أيضا بالطلاب الذين يدرسون في النظام القديم ولن نسمح بأن يتلقى الطالب تعليما دون مهارة حقيقة من خلال أسئلة تقيس المخرجات التعليمية، كم تم منح الطلبة محتوى رقميا.

وشددت أن الكتب القديمة وضعت لخدمة الحفظ، والوزارة في معركة وتحدى كبير أصعب من النظام الجديد للتعليم، قائلة الفكرة في إصلاح منظومة الثانوية المعدلة هو الوصول بالطالب إلى أن يفهم قبل أن يحفظ، حيث تم توفير موسوعات على المحتوى الرقمي ببنك المعرفة وفيديوهات من أماكن مشهورة ويتعلم الطالب كيفية يبحث عن المعلومة وهناك مصادر موثوقة ونبني باحثين حقيقيين.

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تعلن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة إيجيبت جولد عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.

وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

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وأكد مجاهد أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلي والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.

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وقالت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن الطلاب سيحصلون علي الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

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وأضافت، بأنه يجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2018/2019، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، ذلك بالإضافة إلى شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم وطلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه وصورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمهم بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور، حتى 15 سبتمبر 2019، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت.

وقد أكدت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم التي تم الإعلان عنها على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا)، حيث يجب عليهم للالتحاق بالمدرسة، أن يكونوا قد حصلوا على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، وأن لا يزيد عمرهم بالأول من أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكونوا لائقين من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، ذلك مع ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة، وهي كائنة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور.