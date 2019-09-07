أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" يتدخل لإحباط زواج طفلين بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة" يتدخل لإحباط زواج طفلين بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة خبرا متداولا في عددا من وسائل الإعلام بشأن واقعة تدشين عائلتين حفل خطوبة طفلين تترواح أعمارهما ما بين "12 – 15 " سنة بمنزل وسط قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفور بتحرير بلاغ بخط نجدة الطفل 16000 حمل رقم 721 بتاريخ 6 سبتمبر 2019، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية وإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل لإعمال شئونها وتقديم التوعية للأسرتين بمخاطر الزواج المبكر، كما تم إبلاغ النيابة العامة لأعمال شئونها بما يلزم من إجراءات تمنع إتمام زواجهما قبل بلوغهما السن القانونية وهو سن 18 عام وذلك باعمال حكم المادة 98 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من إنذار متولي أمر الطفلين كتابة وأخذ كافة التعهدات اللازمة التي من شأنها حماية الطفلين ولتلافي كافة أسباب تعرضهما للخطر وفق ما ورد بالبندين الأول والثاني من المادة 96 من ذات القانون.

وذكرت "العشماوي" أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية قامت بإجراء مقابلة مع أسرة الطفلين لتقديم المشورة الأسرية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

وأكدت "العشماوي" أنه من غير المقبول الزج بالأطفال في مثل هذه الأفعال التي تقضي على براءتهم وطفولتهم وتتنافي مع مصلحتهم الفضلي.

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وكان أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباطه محاولة جديدة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقي بلاغًا من أحد الأهالي بمنطقة المطرية يفيد بعزم أب تزويج طفلته البالغة من العمر 15 عاما بشاب 25 عاما من أحد سكان المنطقة، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل، حيث تم على الفور تحرير بلاغ بذلك على خط نجدة الطفل 16000.

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، بإحالة البلاغ إلى لجنة الطفولة بالمحافظة، لإعمال شئونها وللتحري من دقة المعلومات الواردة بالبلاغ، لافتة إلى أنه بالفعل انتقلت لجنة من حماية الطفل بالمحافظة وتم التأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأن تزويج الطفلة وأن الأسرة تستعد لإتمام مراسم حفل الزواج اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019.

وأشارت العشماوي إلي أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل لما تتضمنه من مخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.

وفي هذا الصدد أكدت "العشماوي" أنه فور التأكد من صحة البلاغ تمت إحالتة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها وتم ضبط المتورطين وهم والد ووالدة العروس والعريس المزعوم، مؤكدة أنه تم احباط الزيجة وتم اصطحاب الطفلة من الكوافير لسماع أقوالها والتي كانت تستعد لحفل الزفاف، ولم تكن تعلم ماهو حفل الزواج وتداعياته، حيث تقوم النيابة العامة حاليا بمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إخراج الطفلة من حالة الخطر وفقًا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل وإعمالا للكتاب الدوري للنائب العام رقم 7 لسنة 2018 بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والامومة.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في ملاحقة المتطورين وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون المصري والمواثيق الدولية، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، التي تمثل تعدي على حقوق وكرامة الفتيات الأطفال، وناشدة الأهالي بسرعة التواصل مع خد نجدة الطفل لإبلاغ عن أي وقائع من شأنها تعريض الطفل للخطر، مؤكدة أن بيانات المبلغين في سرية تامة ولا يتم الإفصاح عن هويتهم في أي حال من الأحوال.