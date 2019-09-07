أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد محور كوبري سمالوط بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد محور كوبري سمالوط بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، محور سمالوط على النيل بالمنيا بطول 24 كيلومترا، ويشمل تنفيذ 32 كوبري، و19 نفقًا.

ويعد محور سمالوط، المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، كما سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

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واستمع إلى شرح مسئولي المشروع حيث أكد أنه يبلغ طول الكوبري الرئيسي ٩١٠ متر وعرض الكوبري ٢١ متر وعدد الحارات ٢ حارة لكل اتجاه وعرض الحارة ٣,٧٥ مترر وعدد الفتحات الملاحية ٣ فتحات وجاري اعمال الردم بالجسم الرئيسي للجسر بطول ٤,٨ كم وصول لارتفاعات ٨ م بنسبة ٩٥ %.

وأشار المسئول عن المشروع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الردم لمداخل الربط الغربية لكوبري تقاطع الصحرواي الشرقي وصولا للمنسوب التصميمي وتبلغ اجمالي تنفيذ نسبة الردم ٥٤% واجمالي نسبة النسف٥٠% ومدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرا

يذكر أن هذا المحور سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)؛ مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلي مليارو 450 مليون جنيه، بحيث يكون محورا حرا.