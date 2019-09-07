أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى محافظة المنيا، حيث يقوم بجولة يتفقد خلالها عددا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاعات الخدمية.

ويتفقد خلالها محور سمالوط على النيل بطول 24 كيلومترا، ويشمل تنفيذ 32 كوبري، و19 نفقًا.

ويزور رئيس الوزراء كورنيش النيل بمدينة المنيا بعد عمليات التطوير، وشارع مصر، والذي يشمل طرح مشروعات للخريجين ومن المقرر أن يتفقد أيضا منطقة المنيا الصناعية ويفتتح مجمع الصناعات ومكتب خدمة المستثمرين.

كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا والقيادات التنفيذية؛ لمناقشة مطالب والاحتياجات الخاصة بالمحافظة.