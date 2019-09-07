أخبار مصر | شاهد.. موانئ مصر المتخصصة.. آخرها "الجافة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. موانئ مصر المتخصصة.. آخرها "الجافة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك مصر موقعا مميزا في قلب العالم، جعلها نقطة هامة على خطوط التجارة العالمية القديمة والحديثة، سمح ايضا بامتلاكها عدد من الموانئ المتنوعة والمختلفة في الانشطة التي تقوم بها، منها موانئ بحرية تطل على البحر الابيض المتوسط مثل ميناء دمياط، وميناء الاسكندرية، وموانئ بحرية تطل على البحر الاحمر، مثل ميناء الغردقة، وميناء سفاجا، ومنها الموانئ البرية الحدودية كميناء السلوم، وميناء رفح، وميناء ارقين، واخيرا ظهرت الموانئ الجافة وهو المصطلح الذي تم تصنيفه كموانئ متخصصة.

أبرز الموانئ المتخصصة في مصر:

وتشمل الموانئ المتخصصة في مصر، موانئ بترولية، سياحية، مراسي وموانئ صيد، وكذلك موانئ جافة.

أولا الموانئ البترولية:

وتشمل ميناء رأس غارب، وادي فيران، رأس شقير، رأس سدر، الحمرا، مرسى بدران، جبل الزيت البحري، شرق الزيت البحري، القصير، سفاجا.

ثانيا الموانئ السياحية:

وتشمل مارينا بورت غالب الدولي، مارينا مرتفعات طابا، مارينا الجونة، مارينا الغردقة، مارينا وادي الدوم.

ثالثا مراسي وموانئ صيد:

وتشمل ميناء الصيد البحرى ببورسعيد، بوغاز المعدية، ميناء الصيد الأتكة، ميناء البرلس الجديد، السويس، نقطة السخنة، الطور، مرسى سفاجا، مرسى برنيس الحربي، مرسى أبو رماد، مرسى شلاتين، العريش، جمصة، بوغاز رشيد، أبوقير، الأنفوشي، ميناء مطروح.

رابعا الموانئ الجافة:

تحكمت الطبيعة الإمكانية في تكوين الموانئ المتخصصة الثلاث، غير ان الموانئ الجافة اختلفت عنهم في كونها لا تطل على بحر، وتكوينها صناعي بالكامل - يتم التخطيط لها وتحديد قطعة ارض لها مواصفات معينة بشريا - وذلك بهدف تكوين ميناء جاف، يسهل من حركة نقل البضائع والشاحنات.

ويعتبر مصطلح الميناء الجاف مصطلح غير دارج مصر، نظرا لعدم وجود اي موانئ جافة بها، حتى ظهرت الحاجة لوجود هذه الموانئ كظهير بري للموانئ البحرية، يتمكن من استيعاب حركة تداول اكبر من المعتادة.

أول ميناء جاف في مصر:

يشهد قطاع انشاء الموانئ الجافة حراكا في مصر، ويعد إنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف، اول ميناء جاف في مصر، وبحسب اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فان المشروع في خطواته التنفيذية، ويتم حاليا دراسة العروض الفنية التي تقدم بها تحالفين الاول تحالف كونكور الهندية، وحسن علام، وبي اس ايه الماليزية، والتحالف الثاني السويدي إليكترتك ويضم شركتي شنكر ايجيبت الالمانية، وثري ايه إنترناشيونال، وذلك بعد إنسحاب التحالف الثالث لمجموعة موانئ دبي العالمية، مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

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وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة للفجر انه من المقرر استكمال دراسة العروض المالية للمشروع، عقب انتهاء دراسة وتقييم العروض الفنية المقدمة من التحالفين.

مواصفات ميناء 6 اكتوبر الجاف:

- سيقام المشروع طبقًا للمعايير العالمية.

- يتم إنشاؤه على مساحة 100 فدان.

- يعد الميناء ظهير بري يخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

- يتم عمل خط سكك حديدي للربط مع الميناء الجاف ولتسهيل عملية نقل البضائع وتداولها.

- سيتم داخله إجراء أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة مثل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة.

- المشروع مطروح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام تريبل بي p.p.p.

- سيحصل ميناء 6 أكتوبر الجاف على رقم تعريف دولى للموانئ، حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى.

- إنشاء الميناء يعد خطوة أولى ضمن خطة وزارتي النقل والمال لإنشاء 7 موانيء جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية.

إجراءات تقنين توصيف الموانئ الجافة بالـ 'المتخصصة':

فبراير 2017 وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع التعديل إلى البرلمان، والذي تم إحالته إلى لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة النائب اللواء سعيد طعيمة.

حيث تضمن التعديل استبدال نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكرر، بشكل نهائي، حيث نصت المادة الأولى بمشروع القانون، على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة.

يتم تحديد هذه الموانئ، واصدار الشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها عن طريق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووفقًا لنص المادة الثانية من نفس مشروع القانون، فعلى الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أو جاف التقدن بطلب إلى وزارة النقل، وان ترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، ثم تخطر وزارة النقل الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء التخصصى، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذه خلال فترة التنفيذ، من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.

أما المادة الرابعة مكرر فى مشروع القانون الجديد، فنصت على إنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة أو الموانئ الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، بشرط عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن.