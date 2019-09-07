مصر | "ملابس ومستلزمات طبية".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملابس ومستلزمات طبية".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس أجنبية الصنع- مستلزمات طبية – عقاقير طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (737،268– سبعمائة سبعة وثلاثون ألفًا ومائتى ثمانية وستون جنيهًا ).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ("57،800 سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة جنيهًا مصريًا).



في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية: ضبط (1) قضية قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره (365،399 ثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة تسعة وتسعون جنيهًا مصريًا).



في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (3) قضايا متنوعة بمضبوطات بلغت (49) قطعة سلاح أبيض وأجزاء سلاح نارى.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية جنائية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، تزوير، إنتحال شخصية، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة كابلات كهربائية).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (862) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: ضبط عدد (219) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة.



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت:

(180) قرص مخدر.

Advertisements

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1،500 كيلو جرام ).



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية (تزوير تأشيرات).