مصر | حملة مكبرة لـ"الداخلية" لضبط تجار السلاح في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لـ"الداخلية" لضبط تجار السلاح في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من قضايا حيازة الأسلحة النارية وورش تصنيعها وذلك على النحو التالي:

- ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا لقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والاتجار فيها وترويجها على عملائه، وبحوزته (عدد 2 فرد "روسي، خرطوش" – أدوات تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية).

- ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لقيامهما بترويج الأسلحة النارية على أحد عملائهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 8طلقات نارية – مبلغ مالي – هاتف محمول).

- ضبط أحد العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة ثان دمياط بمحافظة دمياط لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 6 طلقات نارية – مبلغ مالي – هاتف محمول).