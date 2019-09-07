مصر | سقوط "مستريح سفريات" بتهمة النصب على الشباب في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "مستريح سفريات" بتهمة النصب على الشباب في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص في تزوير المستندات الرسمية لتسفير الشباب إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالضلوع في عمليات تهريب للشباب بطرق غير مشروعة عبر المطارات والموانء المصرية باستخدام مستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج تأشيرات سفر لدول أجنبيه بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها في تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه عُثر على الآتي:

- جهاز حاسب آلي، وعدد 3 ماسح ضوئى بطابعة ألوان. - مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه. - مجموعه كبيرة من شهادات بنكية يشتبه أن تكون مزورة منسوب صدورها لعدد من البنوك الأهلية والأجنبية لأشخاص مختلفين. - مجموعه كبيرة من السجلات التجارية يشتبه فى كونها مزورة صادرة بأسماء أشخاص مختلفين. - عدد (45) جواز سفر لأشخاص مصريين. - شهادات لمؤهلات تعليمية مختلفة يشتبه أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية. - كمية كبيرة من شهادات تحركات سفر بأسماء أشخاص مختلفة. - أكلاشيهات لأختام شركات محلية وأجنبية وورق أبيض خالى من البيانات ممهور ببصمة أختام إحدى الشركات. - خطابات موجهة إلى إحدى السفارات الأجنبية لإستخراج تأشيرات دخول بدون أسماء. Advertisements - كمية من شهادات الميلاد. - كمية من شهادات الزواج يشتبه بكونها مزورة. - صور لتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية بدون أسماء. - مجموعة من صحف الحالة الجنائية لأشخاص مختلفة. - كمية كبيرة من الدعوات منسوب صدورها لشركات عاملة فى إحدى الدول الأجنبية يشتبه أن تكون مزورة.