مصر | سقوط "مستريح سفريات" بتهمة النصب على الشباب في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "مستريح سفريات" بتهمة النصب على الشباب في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالضلوع في عمليات تهريب للشباب بطرق غير مشروعة عبر المطارات والموانء المصرية باستخدام مستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج تأشيرات سفر لدول أجنبيه بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها في تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه عُثر على الآتي:
- جهاز حاسب آلي، وعدد 3 ماسح ضوئى بطابعة ألوان.
- مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه.
- مجموعه كبيرة من شهادات بنكية يشتبه أن تكون مزورة منسوب صدورها لعدد من البنوك الأهلية والأجنبية لأشخاص مختلفين.
- مجموعه كبيرة من السجلات التجارية يشتبه فى كونها مزورة صادرة بأسماء أشخاص مختلفين.
- عدد (45) جواز سفر لأشخاص مصريين.
- شهادات لمؤهلات تعليمية مختلفة يشتبه أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية.
- كمية كبيرة من شهادات تحركات سفر بأسماء أشخاص مختلفة.
- أكلاشيهات لأختام شركات محلية وأجنبية وورق أبيض خالى من البيانات ممهور ببصمة أختام إحدى الشركات.
- خطابات موجهة إلى إحدى السفارات الأجنبية لإستخراج تأشيرات دخول بدون أسماء.
- كمية من شهادات الميلاد.
- كمية من شهادات الزواج يشتبه بكونها مزورة.
- صور لتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية بدون أسماء.
- مجموعة من صحف الحالة الجنائية لأشخاص مختلفة.
- كمية كبيرة من الدعوات منسوب صدورها لشركات عاملة فى إحدى الدول الأجنبية يشتبه أن تكون مزورة.
اقرأ أيضا: "صفوت حجازي" أبرزهم.. براءة 9 متهمين بـ"اقتحام الحدود الشرقية"
أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفي " وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير "، حيث قضت ببراءة 9 متهمين هم كل من صفوت حجازي وأحمد عبد الوهاب دلة ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبد المنعم طغيان ومحمد أحمد إبراهيم ورجب متولي هبالة وأحمد إبراهيم صابرة ويسري نوفل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.
وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.