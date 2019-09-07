مصر | بـ"500 طربة حشيش".. سقوط تشكيلين عصابيين للاتجار في المخدرات بالقاهرة والجيزة

- ضبط التشكيل الثاني بمحافظة القاهرة، والذي ضم (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال تواجدهم أسفر عقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم ( عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 خمسة كيلو جرام- مبلغ مالى قدره 82000 اثنان وثمانون ألف جنيه – عدد 6 هاتف محمول).

- ضبط التشكيل الأول بمحافظة الجيزة، والذي ضم (خمسة من العناصر الإجرامية) حال استقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل الرسوم الكائنة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، وبحوزتهم ( عدد 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 خمسة وأربعون كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام – مبلغ مالي قدره 35000 خمسة وثلاثون ألف جنيه – عدد 6 هاتف محمول).

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيلين عصابيين تخصصا في تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفي " وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير "، حيث قضت ببراءة 9 متهمين هم كل من صفوت حجازي وأحمد عبد الوهاب دلة ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبد المنعم طغيان ومحمد أحمد إبراهيم ورجب متولي هبالة وأحمد إبراهيم صابرة ويسري نوفل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.

وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.