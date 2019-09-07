مصر | "الاكتئاب" يدفع شاب لشنق نفسه في الطالبية.. والنيابة تصرح بدفنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاكتئاب" يدفع شاب لشنق نفسه في الطالبية.. والنيابة تصرح بدفنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال أسرة الشاب المنتحر داخل غرفته بمنطقة الطالبية، وكشفت التحقيقات أن الشاب يمر بحاله اكتئاب في الفترة الأخيرة، فيما صرحت النيابة بدفن جثته، بعد بيان الصفة التشريحية، وطالبت التحريات حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، عندما وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل غرفته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب معلق بحبل من رقبته داخل غرفته.