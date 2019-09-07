مصر | بلاغ يتهم كرم كردي بالتعاون مع الإخوان ومشاركتهم في شركاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم كرم كردي بالتعاون مع الإخوان ومشاركتهم في شركاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جمال سمير محرم المحامي، ببلاغ للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، ضد الدكتور كرم كردي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، يتهمه بمشاركة أكبر ممولي جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من شركاته مما يثير الشك والريبة بالإضرار بالدولة المصرية.

وقال البلاغ، الذي قيد برقم ١١٦٥٣ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العامعرائض النائب العام، أن الدكتور كرم كردي، مشارك في أكثر من شركة برأس مال ضخم لا يتناسب مع نشاط المشروع مما يثير الشك والريبة خاصة وأن شركاءه من أكبر الممولين لجماعة الإخوان المحظورة وحكم عليهم في أكثر من قضية، مما قد يضر بالدولة المصرية.

وكشف البلاغ، عن إحدى شركات كرم كردي المسماه "أيه كيه" للتطوير والتسويق العقاري، وسجلها التجاري يحمل رقم 91707 لسنة 2016 مرخصة برأس مال 2 مليار جنيه، ورأس مال المصدر مليار و600 مليون جنيه، ويشاركه في هذه الشركة من أعضاء الجماعة الإرهابية كل من فاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلان، نجلة ياسين عجلان أكبر ممولي الجماعة المحظورة، وأيمن عبد الفتاح محمد قنديل درويش المستولي على أراضي الدولة بمرسى مطروح وعليه قضايا استيلاء أخرى، ومجدي عبد العال عباس يكر ممثلا عن شركة الأسواق المصرية.

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وسرد البلاغ، سجل الشركات منها شركة الأسواق المصرية وشركائها كرم كردي عبد الفتاح وياسين عبد الفتاح إبراهيم عجلان وفاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلان، وكرم عبد الوهاب عبد العال، وشركة صيادلة مصر للتوزيع والصيدليات بسجل تجارى رقم 300516 لسنة 96 الاستثمار وتم الاندماج فى شركة صيادلة مصر للإنتاج والتوزيع والاستيراد، برأس مال 50 مليون جنيه، ورأس مال المصدر 4 ملايين جنيه، وتضم في أحد الشركاء أدهم محمد عبد السلام الشيتاني المدرج على قوائم الإرهاب.

وضم البلاغ إحدى شركات الأدوية الكبرى "سيجما" للصناعات الدوائية الذي يشارك فيها رجل الأعمال السيد البدوي محمد شحاتة، برأس المال المرخص بـ 600 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمسدد بلغ 127 مليون جنيه.

وكشف البلاغ، عن شركة أمون للمطاحن، رأس المال المرخص به 60 مليون جنيه، ورأس المال المصدر بلغ 75 مليون جنيه.

وطالب البلاغ، التحقيق مع رجل الأعمال كرم كردي واتخاذ اللازم قانونا في حالة ثبوت الاتهام ضده بغسيل الأموال أو التربح بطريق غير مشروع أو بالاستيلاء على المال العام.