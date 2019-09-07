شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ«بديع» و10 آخرين والمشدد 15 سنة لـ8 وبراءة 9 في «اقتحام السجون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، وهم محمد بديع ورشاد بيومي ومحي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أبوزيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وهم أحمد أبو مشهور والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد محمد دياب وأحمد على العجيزي وعماد شمس الدين وعلي عز الدين، كما قضت ببراءة 9 متهمين، هم كل من صفوة حجازي وأحمد عبدالوهاب ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبدالمنعم طغيان ومحمد أحمد إبراهيم ورجب متولي هبالة وأحمد إبراهيم ويسري نوفل.

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وقضت خامسًا بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرت العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون».

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.