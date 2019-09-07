شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» و«التنمية المحلية» و«العربية للتصنيع» يناقشون منظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح السبت، بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.

بحث الإجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، ويتضمن إنشاء حوالي ٢٣ محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في ١١ محافظة و٣٤ خلية دفن صحي آمن في ٢٠ محافظة وإغلاق ٣٥ مقلب عشوائي في ٦ محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.

أكدت وزير البيئة ضرورة عقد اجتماعات دورية للمتابعة المستمرة للموقف للتنفيذى للمنظومة وازالة أي معوقات قد تحدث عند التنفيذ، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات والتى قام جهاز تنظيم المخلفات بإعدادها.

اتفقت «فؤاد» مع وزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة على مختلف الاجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها، كما تم عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع انشائها بـ8 محافظات وتبلغ 15 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لعدد 4 محافظات بواقع 22 محطة.

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من جهته، أكد اللواء شعراوي أنه تواصل مع وزير المالية وتم الاتفاق على توفير المبالغ المالية المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات.

أشار الوزير إلى أن الوزارة ستتواصل خلال الاسبوع الجاري مع كافة المحافظات المعنية في المخططات التي سيتم تنفيذها لإزالة أي عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع.

فيما أشار الفريق عبدالمنعم التراس إلى إن الهيئة ستعمل على إزالة أي معوقات أو تحديات رصدتها فرق عمل الهيئة خلال علمها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

عرض الاجتماع الموقف التنفيذى لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، حيث يتم العمل في ٦محافظات بواقع ٣٥ موقعاً وتم التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.

وتم الاتفاق على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالى القادم، اضافة إلى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحى لعدد 20 محافظة والبالغ عددها ٣٤ خلية دفن صحي، حيث تم التأكيد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحي بها لسرعة الانتهاء من الحداثيون الخاصة بالمواقع المتفق عليها.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للقيام بالمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الاولي بها في عدد من المحافظات.