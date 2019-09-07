شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بترول جنوب السودان يزور بتروجت ومصنع بوتاجاز القطامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وزير بترول جنوب السودان، أوو دانيال شوانق، عددًا من الشركات البترولية خلال زيارته الحالية إلى مصر، صباح السبت، حيث تفقد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس.

وكان في استقباله المهندس رأفت عبدالهادى، رئيس الشركة، الذي اصطحبه في جولة للتعرف على مراحل عمل المصنع، وقال الوزير خلال الجولة إن زيارته تمثل فرصة تاريخية للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تعبئة أسطوانات البوتاجاز.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتعاون مثمر في إقامة منظومة لتعبئة البوتاجاز وتوزيعه في جنوب السودان، كما زار الوزير المقر الرئيسي لشركة بتروجت، وكان في استقباله المهندس وليد لطفى، رئيس الشركة.