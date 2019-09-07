شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث فرص التعاون مع جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس أوو دانيال شوانق، وزير البترول في جنوب السودان، تناولت بحث آفاق التعاون المشترك وتقديم الخبرات المصرية في قطاع البترول إلى جمهورية جنوب السودان، بما يعود بالنفع على الجانبين.

أكد «الملا» ترحيب مصر واستعدادها الكامل لتقديم كافة الخبرات اللازمة للأشقاء في جنوب السودان للمساهمة في تنمية صناعة البترول الواعدة بالدولة الشقيقة، لافتاً إلى أن التعاون البترولى سيمثل إحدى الركائز المهمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، في ظل الرغبة المشتركة من القيادة السياسية في كلا البلدين لتوطيد أواصر التعاون على كافة المستويات.

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وأضاف «الملا» أن المباحثات شهدت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين لتعزيز التعاون البترولى خلال الفترة المقبلة، خاصة في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكرير والبنية الأساسية والتدريب، على أن تكون مجموعة العمل المشكلة معنية بتحديد أولويات العمل وآليات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكل من مصر وجنوب السودان وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات البترولية.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجالات التعاون في صناعة البترول وفتح آفاق عمل أمام شركات البترول المصرية، في ظل الفرص المتاحة وتشمل دخول شركة ثروة للبترول المصرية للعمل في مناطق الامتياز المنتجة للبترول بجنوب السودان وحصولها على مناطق عمل، وتقديم الخبرات المصرية المتميزة في صناعة التكرير، وكذلك في مجال إنشاء المشروعات البترولية من خلال الشركات المتخصصة في قطاع البترول المصرى، بما تضمه من كوادر متميزة في مجال الأعمال الهندسية والمقاولات للمشروعات البترولية، كما تم بحث المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حالياً على استيراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة، كما تم الاتفاق على تدريب الكوادر البترولية من جنوب السودان في مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصرى لصقل مهاراتها وإعطائها الخبرات اللازمة.

من جهته، أعرب وزير البترول في جنوب السودان عن تقديره لمصر التي تحرص على مساندة جنوب السودان والمساهمة في رفع معدلات التنمية واستغلال الثروات البترولية من خلال تقديم كافة الخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات صناعة البترول، مشيرا إلى أن جنوب السودان تنتج حالياً ما يتراوح ما بين 150-170 ألف برميل بترول يومياً وأنها تتطلع لزيادة مستويات الإنتاج من خلال خطط طموحة للاستفادة من الاحتمالات المبشرة لديها، مؤكداً أن زيارته لمصر تعد فرصة تاريخية أمام جنوب السودان للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول.

ووجه الدعوة للمهندس طارق الملا لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة تحت رعاية الرئيس سيلفا كير، 29 و30 أكتوبر المقبل.