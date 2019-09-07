شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمد شيرين فهمى: جماعة الإخوان خططت مع حركة حماس على اقتحام السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد شيرين فهمى، أن جماعة الإخوان الإرهابية خططت مع الجناح العسكرى لحركة حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، موضحة أن جماعة الإخوان انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 فى المظاهرات واشتبكت مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى.

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمى، خلال جلسة النطق بالحكم على 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن الإخوان خططت للسيطرة على الحكم فى الدولة المصرية، موضحا أن عناصر حركة حماس بمعاونة العناصر التفكيرية قامت بالتسلل داخل البلاد عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية.

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وعرض المستشار محمد شيرين فهمى، كواليس ما حدث من عناصر حركة حماس عقب التسلل خلال أحداث ثورة يناير، والتعدى على الأكمنة المختلفة لقوات الشرطة فى مدينة العريش، وتفجير خط الغاز، واستخدام أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعى، مؤكدا أن حركة حماس المسلحة انتشرت فى شوارع رفح ومنعت الأهالى من الخروج فى شوارع المدينة، بالإضافة إلى أنها قامت بخطف بعض العناصر الأمنية وطالبوا بالإفراج على عناصر مسجونة

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بدأت منذ قليل برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.