صور.. إحباط تهريب 500 طربة حشيش بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة الأمن الضربات الأمنية الناجحة ضد المتاجرين فى المواد المخدرة، حيث نجحت فى ضبط تشكيلين عصابيين بحيازتهما 500 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتاجرى المواد المخدرة. Advertisements

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